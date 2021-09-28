"الإحصاء": 236 مليون دولار أمريكي عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثاني 2021

جدول 1: ميزان المدفوعات في فلسطين* للربعين الأول والثاني من عام 2021

(القيمة بالمليون دولار امريكي) الربع الثاني 2021



الربع الأول 2021



المؤشر -236 -428 الحساب الجاري (صافي) -1,354 -1,363 السلع (صافي) 521 464 الصادرات (فوب) 1,875 1,827 الواردات (فوب) -221 -237 الخدمات (صافي) 271 242 الصادرات 492 479 الواردات 831 750 الدخل (صافي) 855 803 المقبوضات 779 720 تعويضات العاملين 766 707 منها: من إسرائيل 76 83 دخل الاستثمار 24 53 المدفوعات 508 422 التحويلات الجارية (صافي) 592 503 التدفقات الداخلة إلى فلسطين 126 50 للقطاع الحكومي 82 9 منها تحويلات الدول المانحة 466 453 للقطاعات الاخرى 25 25 منها تحويلات الدول المانحة 84 81 التدفقات الخارجة من فلسطين 81 444 الحساب الرأسمالي والمالي (صافي) 109 74 الحساب الرأسمالي (صافي) 109 74 التحويلات الرأسمالية (صافي) 109 74 التدفقات الداخلة إلى فلسطين 34 11 للقطاع الحكومي 34 11 منها تحويلات الدول المانحة 75 64 للقطاع الخاص 0 0 التدفقات الخارجة من فلسطين 0 0 حيازة الأصول غير المنتجة غير المالية أو التصرف فيها (صافي)

جدول 1 (تابع): ميزان المدفوعات في فلسطين* للربعين الأول والثاني من عام 2021





(القيمة بالمليون دولار امريكي) الربع الثاني 2021 الربع الأول 2021 المؤشر -28 369 الحساب المالي (صافي)** 31 43 الاستثمار الأجنبي المباشر (صافي) 69- -1 التغير في الاستثمار في الخارج (صافي) 100 44 التغير في الاستثمار في فلسطين (صافي) -119 -39 استثمار الحافظة الأجنبي (صافي) -212 -21 التغير في الأصول (صافي) 93 -18 التغير في الخصوم (صافي) 110 400 الاستثمارات الأجنبية الأخرى (صافي) 102 423 التغير في الأصول (صافي) 104 421 منها عملة وودائع*** 8 -23 التغير في الخصوم (صافي) 25 -10 منها قروض من غير مقيمين 4 -14 منها عملة وودائع**** 155 -16 صافي السهو والخطأ 50 35 الميزان الكلي -50 -35 التمويل 0 0 التمويل الاستثنائي -50 -35 التغير في الأصول الاحتياطية ( -= زيادة/ + = نقص)

* البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.



** تشمل الاصول الاحتياطية *** العملة والودائع: تشمل النقد الاجنبي في البنوك اضافة الى ودائع الوحدات المقيمة في فلسطين المودعة في الخارج. **** العملة والودائع: تشمل ودائع غير المقيمين المودعة في البنوك المحلية.

رام الله - دنيا الوطنأصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثاني 2021، وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، علماً أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.العجز في الميزان التجاري السلعي السبب الرئيس في عجز الحساب الجاريأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثاني من عام 2021 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية)، والذي بلغ 236 مليون دولار أمريكي. يعزى العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,354 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 221 مليون دولار أمريكي.تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيس في فائض حساب الدخلوفي المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 831 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني 2021. وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 766 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 76 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.تعتبر التحويلات الجارية من الخارج للقطاعات الأخرى (غير الحكومية) هي السبب الرئيس في فائض التحويلات الجاريةوكذلك سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 508 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 20% عن الربع السابق. وقد بلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 592 مليون دولار أمريكي حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 21% منها، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 79%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 18% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 81 مليون دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب الرأسمالي البالغ 109 مليون دولار أمريكي، في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا مقداره 50 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 35 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.