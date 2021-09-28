مستوطنون يقتحمون الأقصى وشرطة الاحتلال تعتقل مُصليًا

رام الله - دنيا الوطناقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال أحد المصلين.وقالت مصادر محلية: إن مستوطنين اقتحموا باحات الأقصى عبر باب المغاربة على شكل جماعات، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية، ونفذوا جولات تحت حماية شرطة الاحتلال.وأفاد شهود عيان، بأن عناصر من شرطة الاحتلال اعتقلوا شابا من الأقصى واقتادوه إلى منطقة باب السلسلة، واعتدوا عليه بالضرب، ومنعوه من الصلاة.وكان نحو 778 مستوطنا اقتحموا الأقصى، أمس، وأدوا طقوسا تلمودية علنية ورفعوا العلم الإسرائيلي في باحاته، وقدموا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.يشار إلى أن أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى خلال الأيام القليلة الماضية قد بلغت حدا غير مسبوق؛ بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية.