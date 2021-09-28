دولي

جو بايدن يتلقّى الجرعة الثالثة من لقاح (كورونا)

جو بايدن يتلقّى الجرعة الثالثة من لقاح (كورونا)
بايدن أثناء تلقيه جرعة لقاح ثالثة
رام الله - دنيا الوطن
تلقّى الرئيس الأميركي، جو بايدن البالغ من العمر (78 عاماً) الجرعة الثالثة من لقاح "فايزر" المضادّ لـ (كوفيد-19).

ونقلت شبكات التلفزيون وقائع الحدث مباشرة على الهواء بهدف تشجيع الأميركيين المخوّلين تلقّي هذه الجرعة المعزّزة على فعل ذلك.

وأصدرت السلطات الصحية الأميركية توصيات بتقديم جرعة معززة لثلاث فئات من الأشخاص، الذين يبلغون (65 عاماً) وما فوق والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما ويعانون أمراضا أو حالات مرضية مثل السكري أو السمنة، والأكثر عرضة للإصابة بالفيروس بسبب عملهم أو مكان إقامتهم.

وقبيل تلقّيه الحقنة في البيت الأبيض قال بايدن ممازحاً "أعرف أنّه لا يبدو عليّ ذلك، لكنّ عمري أكثر من 65 عاماً"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وكان بايدن قال الأسبوع الماضي إنّ قرابة 60 مليون شخص في الولايات المتحدة مؤهلون للحصول على جرعة معززة من فايزر.

وتلقّى بايدن جرعته الأولى من لقاح فايزر في كانون الأول/ديسمبر الماضي والثانية في كانون الثاني/يناير حين كان ما زال رئيساً منتخباً.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين تلقوا جرعات من لقاحي موديرنا أو جونسون آند جونسون، يمكنهم الحصول على جرعات معزّزة بمجرد إكمال الدراسات، متوقّعاً أن يكون جميع الأميركيين مؤهلين لذلك "قريبا".

والإثنين قال بايدن إنّ "الجرعات المعزّزة مهمّة لكنّ الأهم هو أن نتمكّن من تطعيم المزيد من الناس"، وأضاف أنّه سيتوجّه الأربعاء إلى شيكاغو "لكي أقول لماذا يجب أن تفرض المزيد من الشركات إلزامية التطعيم".

وأوضح الرئيس الأميركي أنّ السيدة الأولى جيل بايدن ستتلقّى بدورها الجرعة الثالثة من اللّقاح.

وكانت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) قالت الجمعة، إن البيانات الخاصة بالجرعات المعززة من موديرنا وجونسون آند جونسون ستخضع للتقييم "في الأسابيع المقبلة".

وكان بايدن يريد إطلاق حملة ضخمة للجرعات المعززة من فايزر وموديرنا هذا الأسبوع لجميع الأميركيين.

لكنّ السلطات الصحية الأميركية علّقت هذه الخطوة ما أدّى إلى انقسام آراء الخبراء الطبيين وإثارة ارتباك حول سياسة الجرعات المعززة.

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