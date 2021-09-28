إصابتان بالرصاص ومداهمة منزلي أسيرين في قباطية جنوب جنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب فجر اليوم الثلاثاء، شابين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما تم مداهمة منزلي أسيرين في بلدة قباطية جنوب جنين.وذكرت مصادر أمنية، أن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الساقين، وتم تحويلهما إلى مستشفى جنين، خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال ووحدات "مستعربة"، بلدة قباطية، وتركزت عملية الاقتحام في جبل الزكارنة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات اطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل الغاز.في غضون ذلك، داهمت قوات الاحتلال منزلي ذوي الأسيرين علي تيسير زكارنة، وعلاء أبو فراشة، وأجرت تفتيشات داخلهما.