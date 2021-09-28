الجهاد الإسلامي: المقاومة المتصاعدة في الضفة ستردع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب، أن وحدة وتماسك شباب الضفة، تمنحهم قوة وبسالة وتزيد من التفاف الجماهير حولهم.جاء ذلك في سلسلة تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ، تعقيباً على التصدي لجنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه في نابلس أمس.وأضاف: "وحدة شباب الضفة وتماسكهم تمنحهم قوة وبسالة ويزيد من التفاف الجماهير حولهم،️ ولن يمضي وقت طويل حتى تحقق المقاومة المتصاعدة في المدن والمخيمات والقرى حالة ردع للاحتلال تمنع من الاقتحامات".ووجه شهاب التحية لمقاومي نابلس وشبابها الثائر الذين يتقدمون صفوف المواجهة بكل تصميم وثبات، مبينا أنه مع تواصل الاشتباكات والمواجهات الليلية سيدرك الاحتلال أن الضفة ليست ساحة مستباحة.