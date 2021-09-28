شؤون فلسطينية

هنية: مباراة في حب مصر هي هي عنوان التواصل بين الشعوب العربية

هنية: مباراة في حب مصر هي هي عنوان التواصل بين الشعوب العربية
رام الله - دنيا الوطن
أكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن الرياضة هي رسالة محبة وانتماء، وعنوان لتعزيز التواصل والتعاون بين المجتمعات والشعوب، خلال مباراة "في حب مصر" التي ضمت نجوم الكرة الغزية بقميص الناديين الكبيرين الاهلي والزمالك والتي نظمت مساء اليوم الاثنين في استاد فلسطين بغزة بمشاركة جماهيرية كبيرة من جماهير الناديين العريقين.

ونقل عبد السلام هنية شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة  والشعب المصري، على دورهم في مساندة الشعب الفلسطيني والبدء في الإعمار وإزالة ٱثار العدوان الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وأشار هنية أن الحضور الجماهيري والتفاعل الكبير من رابطتي محبي ومشجعي ناديي الأهلي والزمالك في فلسطين يعبر عن حجم المحبة التي يحملها الشعب الفلسطيني للأشقاء في مصر، ويؤكد على العلاقة التاريخية بالكرة المصرية.

يذكر أن المباراة أقيمت تحت "شعار لا للتعصب" بالتعاون مع محبي ومشجعي الناديين الأهلي والزمالك في فلسطين، جمعت المباراة الأولى قدامى اللاعبين بزي الاهلي والزمالك، ومباراة أخرى بين نجوم لاعبي الأندية الغزية.، كما تم تكريم هشام معمر الفائز في مسابقة التعليق الرياضي في قنوات "on time sport"، وتكريم سهيل نشوان مؤسس رابطة مشجعي نادي الزمالك في فلسطين.








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