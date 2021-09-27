شؤون فلسطينية

عسكري إسرائيلي: بالحرب الأخيرة على غزة أطلق علينا آلاف الصواريخ.. والقبة الحديدية ليست الحل

عسكري إسرائيلي: بالحرب الأخيرة على غزة أطلق علينا آلاف الصواريخ.. والقبة الحديدية ليست الحل
رام الله - دنيا الوطن
أكد العميد جلعاد بيران، قائد الدفاع الجوي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القبة الحديدية ليست هي الحل لصد الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة، وانما هي جزء من هذا الحل.

وقال بيران في مقابلة مع موقع (واللا): "في المعركة الأخيرة على غزة، تم إطلاق آلاف الصواريخ من غزة، وشاهد الجميع حالة الرعب ومئات الصواريخ تحلق في سماء تل أبيب، العملية كانت حدثاً فيه الكثير من التحديات من حيث حجم إطلاق الصواريخ".

وأضاف: "في أول يومين من العملية أطلق علينا رشقات بمئات الصواريخ وهو أكبر معدل إطلاق صواريخ على إسرائيل".

وأشار قائد الدفاع الجوي بجيش الاحتلال، إلى أنه يجب على الجمهور الإسرائيلي أن يفهم بأنه سيكون هناك دماراً حال اندلاع حرب في الجبهة الشمالية، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه في سيناريو حرب شاملة، فلا شك أنه سيكون هناك نقاط ضعف، ولكن الجيش الإسرائيلي مستعد.

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