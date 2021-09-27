كهرباء غزة: تمديد إعفاء عدادات الدفع المُسبق من الرسوم الثابتة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة كهرباء محافظات قطاع غزة اليوم الاثنين، عن تمديد حملة الإعفاء من الرسم الثابت للراغبين بتحويل اشتراكاتهم العادية لمسبقة الدفع ولاشتراكات مسبقة الدفع الجديدة.وبين الشركة أن قرارها جاء استجابة لمطالب العديد من المواطنين والجهات والأطراف الوطنية والأهلية، وذلك في إطار توجهات الشركة الهادفة لتحفيز المشتركين على الالتزام، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).وأكدت أنها تبذل جهوداً في سبيل تحسين خدماتها في ظل أزمة الكهرباء والنقص الكبير في امداداتها والاحتياجات المتنامية من قبل القطاعات المختلفة.وشددت على أنها ماضية في تنفيذ خططها التطويرية والتنموية وتنفيذ مشاريعها المختلفة بما يتوفر لديها من إمكانيات وما يحقق المصلحة العامة.