مواجهات مع الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات، بين الشبان وقوات الاحتلال ظهر اليوم الاثنين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، بالقرب من حاجز "بيت إيل" الإسرائيلي عقب وقفة في جامعة بيرزيت وفاء لشهداء القدس وجنين.وانطلقت مسيرة من جامعة بيرزيت باتجاه حاجز "بيت إيل" العسكري، عقب الوقفة التي نفذتها الحركة الطلابية في ساحات الجامعة.وانتشر جنود الاحتلال بشكل كثيف في المنطقة وتحصّنوا خلف السواتر الترابية والمكعبات والسواتر الاسمنتية، حيث أطلقوا وابلا من الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام على الشبان، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.كما استهدفت قوات الاحتلال الصحفيين المتواجدين في المنطقة بقنابل الغاز.ونظمت الحركة الطلابية اليوم الاثنين وقفة نصرةً لدماء الشهداء الأبطال الذين ارتقوا فجر أمس خلال اشتباكات مسلحة مع جنود الاحتلال، ودعت خلالها الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت برام الله، الى تصعيد المقاومة في الضفة.وشهدت الوقفة حضورا جماهيريا لافتا من طلبة وأساتذة جامعة بيرزيت، حيث تخللها كلمات غضب من كافة الأطر الطلابية، ودعوات للمقاومة بالرد على جرائم الاحتلال.