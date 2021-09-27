فتوح يثمن قرار حزب العمال البريطاني بفرض العقوبات على إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنثمن المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح قرار حزب العمال البريطاني بالاعتراف ان إسرائيل دولة تمارس جريمة نظام الفصل العنصري (الابارتهايد) في مؤتمره السنوي الاخير، وتصويت غالبية أعضاء الحزب بتنفيذ عقوبات على الاحتلال ووقف تجارة الأسلحة بين المملكة المتحدة وإسرائيل والتجارة مع المستوطنات، وكذلك الدعوة للاعتراف الفوري بدولة فلسطين.ورحب فتوح بقرارهم التاريخي وعمل حزب العمال على تصحيح خطأ بريطانيا التاريخي اتجاه الشعب الفلسطيني، وتسمية الأمور بمسمياتها بوصف إسرائيل نظاما استعماريا وفصلا عنصريا، ودعم حق الشعب الفلسطيني المشروع في مقاومة الاستعمار والاحتلال.وطالب فتوح على ضرورة ترجمة هذه القرارات الى أفعال على الأرض بأسرع وقت لاسترداد الحق الفلسطيني، ودعوة الأحزاب الأوروبية للحذو حذوهم وتطبيق القانون الدولي، وتحقيق العدالة لفلسطين.