البرغوثي: قرار حزب العمال البريطاني بفرض عقوبات على إسرائيل انتصار للشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنوصف د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية قرار مؤتمر حزب العمال البريطاني تأييد فرض عقوبات على إسرائيل ومحاسبتها في محكمة الجنايات الدولية، و الانضواء في حملة مناهضة جريمة الفصل العنصري و نظام الأبرتهايد الإسرائيلي، بالانتصار الكبير للشعب الفلسطيني وحركة المقاطعة و التضامن الدولية.وقال البرغوثي ان هذا القرار يمثل تحولا تاريخيا لصالح الشعب الفلسطيني ونضاله العادل، وتوجه بالشكر للأصدقاء في النقابات العمالية البريطانية، والجناح اليساري في الحزب بزعامة جيرمي كوربن على دورهم في اتخاذ هذا القرار بأغلبية واضحة.