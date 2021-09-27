شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال بمنطقة باب الزاوية في الخليل

مواجهات مع الاحتلال بمنطقة باب الزاوية في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات، مساء اليوم الاثنين، بين العشرات من الشبان وقوات الاحتلال بمنطقة باب الزاوية بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال عمدت إلى إطلاق القنابل الغازية والرصاص المطاطي صوب الشبان، ولاحقت بعضهم في محاولة منها لاعتقالهم، كما وأجبرت بعض المحال التجارية على الإغلاق.

ويقع ميدان باب الزاوية في منطقة سهلة في حضن الوادي، ويشكل مركزا رئيسا لمدينة الخليل، ويحيط به العديد من المواقع العسكرية والتجمعات الاستيطانية التي أقيمت بعد عملية الدبويا البطولية التي جرت في قلب شارع الشهداء عام 1980 وقتل فيها ستة مستوطنين.

ويطبّق الاحتلال منذ 25 عامًا في منطقة مركز مدينة الخليل سياسة فصل معلنة تهدف إلى تمكين المستوطنين من العيش في قلب مدينة فلسطينيّة مكتظّة.

يذكر أن رواد البلدة القديمة في الخليل وسكانها يعانون من تضييق الاحتلال وحواجزه الدائمة على مداخل البلدة وإخضاعهم للتفتيش والتدقيق في هوياتهم.

كما يتعرض المواطنون في منطقة شارع الشهداء لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين الذين يسعون إلى تهجير السكان من منازلهم وأراضيهم وتحويلها لبؤر استيطانية.

وأتاح ذلك للاحتلال فرض قيود صارمة ومشدّدة على تحرّكات المواطنين، وأقام 21 حاجزا عسكرياً دائما يخضع المواطنين حين عبورها إلى التفتيش المهين.

وتعاني مدينة الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.

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