شؤون فلسطينية

بداية طولكرم: السجن 15 عاماً وغرامة مالية لمدان بتهمة مادة مخدرة بقصد الاتجار

بداية طولكرم: السجن 15 عاماً وغرامة مالية لمدان بتهمة مادة مخدرة بقصد الاتجار
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة بداية طولكرم برئاسة القاضي مجدي جرار وعضوية القاضي هيثم عيسى والقاضي محمود الكرم حكماً بإدانة المتهم (ج،غ) عن تهمة تداول المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو نباتا من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد بقصد الاتجار بها سنداً لأحكام المادة (6/2) من القرار بقانون رقم (26) لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالسجن مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني ومصادرة المضبوطات وأتلافها حسب الأصول.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ رائف وأكد، وذلك بعد أن قامت نيابة طولكرم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة طولكرم .

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