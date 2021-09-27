شؤون فلسطينية

إصابة مستوطن وتضرر مركبته رشقا بالحجارة في سلوان

إصابة مستوطن وتضرر مركبته رشقا بالحجارة في سلوان
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مستوطن، مساء اليوم الاثنين، وتضررت مركبته جراء تعرضه للرشق بالحجارة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن المستوطن أصيب بجراح فيما تعرضت مركبته لأضرار بعد أن قام شبان مقدسيون برشق المركبة التي يستقلها بالحجارة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وذكرت مصادر مقدسية بأن تعزيزات احتلالية وصلت إلى المكان تزامنا مع اندلاع مواجهات بين العشرات من الشبان وقوات الاحتلال.

ويشهد الحي بشكل شبه يومي اقتحامات ومواجهات واعتداءات من قبل المستوطنين على خلفية الأطماع الاستيطانية ومحاولات الإخلاء والهدم لبعض المنازل.

ويتهدد 6 أحياء في سلوان خطر هدم منازلهم بالكامل، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وعبر سنوات خلت، سلمت طواقم بلدية الاحتلال 6817 أمر هدم قضائي وإداري لمنازل في أحياء البلدة، بالإضافة إلى أوامر إخلاء لـ53 بناية سكنية في حي بطن الهوى لصالح المستوطنين.

يشار إلى أن مساحة أراضي بلدة سلوان تبلغ 5640 دونما، وتضم 12 حيًّا يقطنها نحو 58.500 مقدسيّ، وتوجد في البلدة 78 بؤرة استيطانية يعيش فيها 2800 مستوطن.

ولكي يضيق الاحتلال الخناق على الفلسطينيين ويمنع البناء غير المرخّص، دخل في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2017، التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء حيّز التنفيذ، وهو المعروف باسم قانون "كامينتس"، أحد القوانين العنصريّة الكثيرة ضد الفلسطينيين.

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