بداية أريحا تصدر حكمين بالمؤبد لمدانيْن بتهمة القتل القصد



كما أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور وعضوية القاضي رامز مصلح والقاضي أمجد الشعار حكماً بإدانة المتهم (ع،ب) عن تهمة القتل القصد سنداً لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس المؤبد

جاءت هذه الأحكام استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة نيابة أريحا الأستاذة أمل مصيص ، ووكيل نيابة رام الله الأستاذ محمد مسعد بعد إحالة الملفات الى المحاكم المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.





رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية أريحا برئاسة القاضي فهمي العويوي، وعضوية القاضي فاطمة النتشة والقاضي محمد خليف حكماً بإدانة المتهم (م،) عن تهمة القتل العمد سنداً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.