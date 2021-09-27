القناة 13: الجيش والشاباك يعثران على كميات من المتفجرات تتبع لحماس برام الله

رام الله - دنيا الوطنأفاد أور هيلار، المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي والشاباك، عثروا، مساء اليوم الاثنين، على كميات من المتفجرات، في بئر مياه بعمر عدة أمتار في قرية بدو بمدينة رام الله، زاعما انها تابعة لعناصر من حركة حماس، وذلك بعد معلومات استخبارية دقيقة.وادعى اور هيلار، أنه بحسب التقديرات، فإن المتفجرات التي تم اكتشافها، كانت معدة لعدد من الهجمات داخل إسرائيل، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجيش والشاباك يواصلان عملياتهما ضد البنية التحتية لحركة حماس.من جانبه، قال نير دفوري، المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية: "في المؤسسة الأمنية يأملون أنه في غضون حوالي أسبوع سيكون من الممكن القول أنه تم وضع اليد على كل البنى التحتية التي أقامتها حماس في الضفة الغربية خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة".وأضاف: "إلى جانب ذلك هناك نشاط مكثف للتحقق أيضًا من أنشطة الفصائل الأخرى، حيث أن التصور السائد هو أنه قد يكون هناك من سيحاول تنفيذ عمليات انتقامية أو رد عنيف مماثل، وهذه الجهود تقع على عاتق القيادة الجنوبية والقيادة الوسطى للجيش"، على حد تعبيره.