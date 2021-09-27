شؤون فلسطينية

محافظة القدس: ما يجري في الأقصى جريمة ومحاولات فرض وقائع جديدة

محافظة القدس: ما يجري في الأقصى جريمة ومحاولات فرض وقائع جديدة
رام الله - دنيا الوطن
دانت محافظة القدس، الانتهاكات المستمرة والاستفزازات التي يقوم بها المتطرفون، خلال اقتحاماتهم باحات المسجد الأقصى المبارك، وأداء الصلوات التلمودية.

وأكدت المحافظة، في بيان اليوم الاثنين، أن اقتحام المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك بحراسة القوات الخاصة في شرطة الاحتلال، يهدف إلى استفزاز المشاعر الدينية لكل المسلمين، ومحاولة فرض وقائع جديدة في المسجد، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وحمّلت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات لهذا الصلف والجرائم الإسرائيلية، محذرة من استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للعاصمة المحتلة والمسجد الأقصى المبارك.

وأشارت إلى أن تكثيف هذه الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية لن تنال من عزيمة أبناء شعبنا المرابطين ولن تثنيهم عن الدفاع عن قضيتهم ومقدساتهم، مؤكدة أن المسجد الأقصى بمرافقه وساحاته هو مكان خالص للمسلمين وحدهم تحت الوصاية الأردنية وإدارة شؤونه هي من صلاحيات الأوقاف الإسلامية الأردنية، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته ولجم هذه الاستباحة من الاحتلال لشعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

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