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قطر: مصر دولة لها وزنها الاستراتيجي وهناك إرادة لطي صفحة الماضي

قطر: مصر دولة لها وزنها الاستراتيجي وهناك إرادة لطي صفحة الماضي
رام الله - دنيا الوطن
قال السفير القطري لدى مصر، سالم مبارك آل شافي: "إن مصر دولة لها ثقلها ووزنها الاستراتيجي ولا يمكن إغفال دورها المحوري في المنطقة، مؤكدا وجود حراك كبير ورغبة متبادلة بين الطرفين في التقارب وتقوية العلاقات الثنائية".

وأوضح آل شافي أن قطر تأخذ بالاعتبار أولويات مصر في المنطقة، وتعمل على تحقيق أقصى حدٍ من التوافق والتناغم في مختلف القضايا والملفات، وفقا لموقع الجمهورية المصري، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وبشأن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المجمدة بين قطر ومصر، قال السفير القطري إنه تم "توقيع اتفاقيات جديدة أثناء اجتماع لجنة المتابعة القطرية المصرية الأخير في الدوحة"، مشيرًا إلى "اجتماع قادم للجنة في أكتوبر المقبل".

وأشار إلى أن "مصر هي قلب العروبة النابض وأساسه وبصماتها البناءة تتحدث عن نفسها في كل الدول العربية".

وعند سؤاله عن نتائج اجتماعات لجنة المتابعة القطرية المصرية، أجاب بأنه "لا شك أن هناك إرادة مخلصة من الطرفين لطي صفحة الماضي وتجاوز نقاط الخلاف بين البلدين والنظر إلى الأمام".

وأكد أن "هناك حراكا دبلوماسيا (مع مصر) على مختلف الجبهات لتعزيز العلاقات، وتذليل العقبات والعمل على كل ما يحقق مصلحة البلدين ومنفعتهما".

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، التقى لأول مرة بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، وذلك منذ منتصف 2017، عندما اتخذت مصر قرارا بمقاطعة قطر.

وشهدت العلاقات بين القاهرة والدوحة مؤخرا تحسنا كبيرا بعد سنوات من القطيعة بينهما، وذلك في ظل المصالحة التي جرت بعد توقيع بيان العلا في السعودية مطلع العام الحالي، وأسدلت الستار على الأزمة الخليجية، التي قاطعت بسببها دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطر منتصف عام 2017.

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