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دولي

مقاتلات (إف-35) الأمريكية تدخل خدمة سلاح الجو الإسرائيلي

مقاتلات (إف-35) الأمريكية تدخل خدمة سلاح الجو الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
دخلت ثلاث مقاتلات جديدة من الجيل الخامس من طراز (F-35I Adir) خدمة سلاح الجو الإسرائيلي. تم تطوير الطائرة في شركة لوكهيد مارتن الأمريكية.

وستكون المقاتلات الجديدة جزءًا من السرب 116 لأسود الجنوب وستساهم في "مهمة حماية سماء الولاية"، حسبما جاء على صفحة "تويتر" للجيش الإسرائيلي.

وصلت طائرة "F-35I Adir" إلى قاعدة نيفاتيم في 26 سبتمبر/أيلول. وصلت ثلاث مقاتلات من طراز "F-35" إلى نفس المنشأة في أبريل/نيسان 2021.

تم تطوير تعديل "F-35I Adir" في شركة "Lockheed Martin" لإسرائيل. في الوقت ذاته، زودت الطائرات بالكترونيات طيران وأسلحة، تتكيف مع المهام المحددة للقوات الإسرائيلية. وفقًا للعقد الموقع، ستتلقى إسرائيل مجموعة من 25 مقاتلة جديدة من الجيل الخامس تم تصميمها في الولايات المتحدة.

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