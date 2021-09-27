العوض: تصويت حزب العمال البريطاني لفرض عقوبات على إسرائيل انتصار لقضيتنا

رام الله - دنيا الوطنأكد وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أن التصويت التاريخي في مؤتمر حزب العمال البريطاني بأغلبية ساحقة، على اعتبار إسرائيل دولة ابارتهايد، والدعوة لفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية عليها، يمثل انتصاراً للشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، وللشهداء والأسرى والجرحى.وقال العوض في تصريح نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مساء اليوم الاثنين: "تصويت حزب العمال البريطاني انتصار للعدالة المفقودة في هذا العالم ، ونأمل أن يسهم هذا في تصحيح الخطأ التاريخي لبريطانيا صاحبة وعد بلفور المشئوم".