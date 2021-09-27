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(كشف جديد).. الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

(كشف جديد).. الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، آلية سفر المواطنين الفلسطينيين عبر معبر رفح البري، جنوبي قطاع غزة، ليوم غدٍ الثلاثاء.

وأكدت الهيئة في تصريح نشرته، مساء اليوم الاثنين، على موقع الوزارة الالكتروني، أن السفر غداً الثلاثاء، سيكون للمتبقين من الحافلة التاسعة والعاشرة من الكشف الماضي، والحافلة الأولى حتى الرقم (100) من الكشف الجديد (2021/32).

وأشارت الهيئة، إلى أن اجراء فحص (كورونا) للحافلة الاولى من الكشف الجديد، سيكون اليوم، وبشكل فوري، في المراكز الصحية بجميع المحافظات.

وفي السياق، أكدت الهيئة أن مواعد اجراء فحص (كورونا) لباقي حافلات الكشف الجديد، ستبدأ غداً الثلاثاء، حيث سيتم فحص الحافلتين الثانية والثالثة، الأربعاء فحص الحافلتين الرابعة والخامسة، والخميس للحافلتين السادسة والسابعة، والأحد المقبل للحافلتين الثامنة والتاسعة، والاثنين للحافلة العاشرة.

 رابط الكشف الجديد رقم (2021/32):

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