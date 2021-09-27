بعد عامين من تفشي (كورونا).. رئيس شركة (فايزر): الحياة ستعود لطبيعتها خلال عام

رام الله - دنيا الوطنتوقع ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة (فايزر) المنتجة للقاحات مضادة لفيروس (كورونا)، أن تعود الحياة إلى طبيعتها في غضون عام واحد، وذلك عقب نحو سنتين من تفشي الفيروس.وأوضح بورلا أن هذا لا يعني أن المتغيرات لن تكون موجودة أو أن اللقاحات لن تكون ضرورية، مشيرا إلى أن "السيناريو الأكثر احتمالا هو أن العالم سيستمر في رؤية متغيرات جديدة وسنستمر في تلقي اللقاحات لسنة على الأقل"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضاف: "قد تكون هناك حاجة إلى أخذ جرعة من اللقاح بشكل سنوي من كل عام... وعلى كل حال نحن بحاجة إلى الانتظار ورؤية البيانات".