شؤون فلسطينية

فلسطينيون يعثرون على دفتر ملاحظات لجيش الاحتلال بالقدس.. على ماذا يحتوي؟

فلسطينيون يعثرون على دفتر ملاحظات لجيش الاحتلال بالقدس.. على ماذا يحتوي؟
رام الله - دنيا الوطن
عثر فلسطينيون على دفتر ملاحظات تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أراضي بلدة بدو قضاء القدس، وذلك بالقرب من مكان استشهاد 3 عناصر في حركة حماس، أمس الأحد، ويضم الدفتر سجل العمليات العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال في المنطقة، حيث لم يتضح إذ ما نجح الاحتلال باسترجاع دفتر الملاحظات.

وأفاد أمير بوخبوط، المحلل العسكري لموقع (واللا)، أنه خلال العملية العسكرية التي قام بها الجيش الإسرائيلي في بلدة بدو قضاء القدس، تم اغتيال 3 من عناصر حماس بزعم أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية، فقد بقي في المنطقة دفتر ملاحظات يضم تفاصيل وسجل مواعيد العمليات التي ينوي الجيش القيام بها في المنطقة، حيث تم العثور على دفتر الملاحظات من قبل الفلسطينيين.

وأوضح المحلل العسكري، بأن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي امتنع عن التعقيب والرد على ما ورد من معلومات بشأن فقدان سجل الملاحظات والعلميات، أو إذا ما تمكن الجيش من استعادة دفتر الملاحظات بشأن العمليات العسكرية التي خطط لها في المنطقة.

واكتفى المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي بالقول: "خلال عملية أمس، فقد دفتر ملاحظات تابع لقائد القوة العسكرية. وبعد التحقيق يبدو إنه لا يوجد خوف من تسريب معلومات حساسة".

وتأتي هذه المعلومات، فيما أظهر تحقيق أولي أجراه جيش الاحتلال إلى أن اثنين من عناصره أصيبا بنيران صديقة في اشتباك مسلح وقع خلال حملة اعتقالات واسعة نفذتها قوات الاحتلال، فجر الأحد، في الضفة الغربية وقضاء القدس، وأدت إلى استشهاد خمسة شبان فلسطينيين وإصابة واعتقال آخرين.

ورجحت القناة الإسرائيلية الرسمية (كان) أن تتواصل العمليات العسكرية المكثفة لقوات الاحتلال في الضفة خلال الأيام المقبلة، بهدف "العثور على أسلحة معدة لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية".

وذكر مراسل الشؤون العسكرية للقناة، روعي شارون، أن أحد أهم أهداف العملية التي انطلقت فجر الأحد، كان مصادرة والعثور على أسلحة وأدوات قتالية كان من المقرر استخدامها في عمليات تنفذ ضد أهداف إسرائيلية.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من العثور على الأسلحة التي يعتقد بوجودها وبحث عنها خلال عمليات الاعتقال في الضفة، الأمر الذي سيدفعه إلى مواصلة أنشطته العسكرية خلال الأيام المقبلة، في إشارة إلى تكثيف المداهمات لقرى فلسطينية في مختلف أنحاء الضفة.

وأمس الأحد، استهدفت قوات الاحتلال، منزلا زراعيا في قرية بيت عنان، شمال غرب القدس، واستهد ثلاثة شبان بينهم المطارد أحمد زهران، بالإضافة إلى الشهيد محمود حميدان والشهيد زكريا بدوان.

وفي محافظة جنين، استشهد خلال الاشتباكات الشهيد أسامة ياسر صبح، والفتى يوسف محمد صبح، في برقين.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا كبيرا في عمليات المقاومة وإطلاق الرصاص تجاه جنود الاحتلال بعد سنوات من محاولات وأدها.

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