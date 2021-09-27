بينت: ايران تجاوزت كل الخطوط الحمراء ولن نسمح لها بامتلاك السلاح النووي

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت اليوم الاثنين، إن إيران تجاوزت "كل الخطوط الحمراء" في برنامجها النووي، متعهدا بألا تسمح إسرائيل لطهران بامتلاك سلاح نووي.وفي أولى كلماته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال بينت إن إيران تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط "تحت مظلة نووية"، مشددا على أن "الكلمات لا توقف أجهزة الطرد المركزي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وكان بينت التقى في وقت سابق اليوم على هامش الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، بوزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الدولة الإماراتي بوزارة الخارجية، خليفة شاهين المرر.