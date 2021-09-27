شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: استمرار سياسة الإهمال الطبي بحق أسرى سجن عسقلان

هيئة الأسرى: استمرار سياسة الإهمال الطبي بحق أسرى سجن عسقلان
رام الله - دنيا الوطن
ما زالت إدارة السجون الإسرائيلية تتعمد في إستخدام سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، وتماطل في تقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى القابعين خلف المعتقلات الإسرائيلية.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأثنين، بأن الأسير نصر أبو حميد من( مخيم الأمعري) في رام الله،  والقابع في معتقل عسقلان بأن إدارة سجون الإحتلال نقلت شقيقه ناصر أبو حميد أمس الى مستشفى (برزيلاي)، وذلك من أجل إجراء عملية له بعد أن كانت عقدت جلسة تقييم يوم الخميس الماضي بين الأطباء في مستشفى برزلاي بخصوص وضعه الصحي، وأضاف الأسير أبو حميد أن شقيقه ناصر ما زال يعاني من سعال شديد وتعب وأن وضعه الصحي غير مستقر .

ونقل محامي الهيئة على لسان الأسرى في معتقل عسقلان بأنه يوجد فيه العديد من الحالات المرضية الصعبة والتي تحتاج الى تدخلات طبية عاجلة منهم : (الاسير محمد براش و ممدوح عمرو وناصر ابو حميد و موفق عروق وعثمان أبو خرج و شادي موسى وياسر ربايعة وزيد يونس وخليل ابو عرام).

وفي السياق ذاته يعاني الأسير زيد يونس منذ فترة طويلة من مشاكل في الأسنان فيما تماطل إدارة السجن من تقديم العلاج المناسب له، ونتيجة ذلك فهو بحاجة لتوفير أنواع من الطعام الخاص  به وهذا الشيء لا تقوم إدارة السجن بتوفيره له، موضحاً بأن  تعامل عيادة معتقل عسقلان سيء جدا.

وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين حكومة الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى في السجون الاسرائيلية مطالبة كافة المؤسسات الدولية بالوقوف الى جانب الأسرى الفلسطينيين. 

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