تدريبات عسكرية في اليونان تشارك فيها 3 دول عربية





وأوضح المتحدث العسكري، أن التدريب شمل على إدارة أعمال قتال مشترك ‏بين العناصر المشاركة، وعلى القتال فى الأماكن المبنية والمفتوحة، وإنقاذ الرهائن ‏والإخلاء الطبي، فضلاً عن تنفيذ أعمال الإنزال الجوى والإبرار البحرى لعناصر القوات الخاصة ‏من الصاعقة والمظلات وتنفيذ أعمال الإغارة .‏





ووفقاً للمتحدث، فقد جاء التدريب (هرقل 21 ) في إطار خطة التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة ‏المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة، وذلك بهدف تبادل الخبرات وصقل المهارات للعناصر المشاركة ‏فى مجالات عمل القوات الخاصة بما يساهم فى تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى .‏



وأشار إلى أنه حضرفي فعاليات التدريب عدد من قادة القوات المسلحة للدول المشاركة.











رام الله - دنيا الوطنشاركت عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر واليونان والسعودية والإمارات تدريبا مشتركا (هرقل 21)، والذي استمر تنفيذه على مدار عدة أيام للمرة الأولى بمنطقة بيراموس في ‏اليونان.وبحسب الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، فقد شهد التدريب "تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات والتى تضمنت عقد عدد من المحاضرات ‏النظرية والعملية في مجال مكافحة العناصر الإرهابية".