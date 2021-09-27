تدريبات عسكرية في اليونان تشارك فيها 3 دول عربية
شاركت عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر واليونان والسعودية والإمارات تدريبا مشتركا (هرقل 21)، والذي استمر تنفيذه على مدار عدة أيام للمرة الأولى بمنطقة بيراموس في اليونان.
وبحسب الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، فقد شهد التدريب "تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات والتى تضمنت عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية في مجال مكافحة العناصر الإرهابية".
وأوضح المتحدث العسكري، أن التدريب شمل على إدارة أعمال قتال مشترك بين العناصر المشاركة، وعلى القتال فى الأماكن المبنية والمفتوحة، وإنقاذ الرهائن والإخلاء الطبي، فضلاً عن تنفيذ أعمال الإنزال الجوى والإبرار البحرى لعناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات وتنفيذ أعمال الإغارة .
ووفقاً للمتحدث، فقد جاء التدريب (هرقل 21 ) في إطار خطة التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة، وذلك بهدف تبادل الخبرات وصقل المهارات للعناصر المشاركة فى مجالات عمل القوات الخاصة بما يساهم فى تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى .
وأشار إلى أنه حضرفي فعاليات التدريب عدد من قادة القوات المسلحة للدول المشاركة.
وأشار إلى أنه حضرفي فعاليات التدريب عدد من قادة القوات المسلحة للدول المشاركة.
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