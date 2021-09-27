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السودان يتصدى لهجوم إثيوبي على الحدود الشرقية ويغتنم آليات

السودان يتصدى لهجوم إثيوبي على الحدود الشرقية ويغتنم آليات
قوات من الجيش السوداني
رام الله - دنيا الوطن
تصدى الجيش السوداني لهجوم شنته القوات الإثيوبية على حدود الشرقية بمنطقة أم براكيت بالقرب من منطقة الفشقة، وإلحاق خسائر فادحة في أرواح المهاجمين، والاستيلاء على أعداد كبيرة من الآليات.

وقال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة في خطاب عسكري أمس: "إن القوات السودانية تصدت لمحاولة اختراق للحدود نفذتها قوات إثيوبية".

وأضاف: "أن القوة المهاجمة فرت وتركت أعداداً كبيرة من الآليات والقتلى، وإخواننا الموجودون هناك طردوا العدو الذي جاء، وفر وترك ناسه موتى وترك آلياته".

وتابع: "نحيي القوات المرابطة في الفشقة، وعلى وجه الخصوص في منطقة أم براكيت الذين تصدوا لهجوم أول أمس، وقوات الدعم السريع والشرطة وجهاز الأمن".

وأعلن الجيش السوداني في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عن استعادته منطقة الفشقة السودانية الخصيبة من القوات الإثيوبية، والتي كانت تسيطر عليها منذ أكثر من ربع قرن.


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