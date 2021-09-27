حماس تحذر الاحتلال من مغبّة الاستمرار بمحاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى





وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "هذا العدو المجرم لن يجني من حماقاته هذه إلا الخسران والندم، فأهلنا وشعبنا لن يتركوا القدس والمسجد الأقصى وحيدين، وما اشتباكات بدّو وجنين القسام ونابلس إلا رسالة للاحتلال أن البنادق والرصاص جاهزة للدفاع عن الأقصى".



وتابعت: أن "كوكبة الشهداء التي ارتقت دفاعًا عن الأقصى، ومن بينهم 3 من أبناء المدينة المقدسة في بلدة بدو، هي رسالة العهد والوفاء التي يحملها كل أبناء القدس ومعهم كل أبناء شعبنا للمسجد الأقصى، ممهورة بالأرواح والدماء بأنه سيظل خالصًا للمسلمين، ولا مكان لقطعان المستوطنين فيه".



وحذرت الحركة الاحتلال من مغبّة الاستمرار في محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، ولا تغرّنه ساعة من فتور، فإن لهيب الرد والمقاومة من كل فلسطين يأذن بالانفجار في وجهه.



رام الله - دنيا الوطنحذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، الاحتلال من مواصلته السماح لقطعان المستوطنين باقتحام ساحات المسجد الأقصى وتدنيسها.