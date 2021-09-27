رئيس مجلس السيادة: سنعيد هيكلة الجيش السوداني والانتخابات بموعدها





وأضاف: "نحن كعسكريين نلتزم بالانتخابات في الموعد الذي اتفقنا عليه في نهاية الفترة الانتقالية".





ووقّع المجلس العسكري الانتقالي الذي تسلم الحكم وقادة الاحتجاجات المدنيون في آب/أغسطس، بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في نيسان/ أبريل 2019، اتفاقاً لتقاسم السلطة نص على فترة انتقالية من ثلاث سنوات.







رام الله - دنيا الوطنأكد عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الاثنين، أنه سيتم العمل على هيكلة القوات المسلحة، ولن يسمح بأي نشاط حزبي في صلب القوات المسلحة.وقال البرهان خلال افتتاح مستشفى عسكري في جنوب العاصمة: "أنه يتعهد باحترام موعد إجراء انتخابات وتسليم السلطة مع نهاية الفترة الانتقالية، على أن تختفي القوات المسلحة من المشهد السياسي مباشرة بعد تنظيم هذه الانتخابات".