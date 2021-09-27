الأسيران الأعرج وأبو هواش يقبعان بظروف قاسية وصعبة في سجن "عيادة الرملة"

رام الله - دنيا الوطنأكّد المحامي جواد بولس أنّ الأسيرين علاء الأعرج، وهشام أبو هواش، يواجهان ظروفًا قاسية وصعبة في سجن "عيادة الرملة"، جرّاء الإجراءات التنكيلية التي تواصل إدارة سجون الاحتلال فرضها عليهما.وأضاف بولس الذي تمكّن من زيارتهما اليوم، أنّ إدارة سجن "الرملة" تحتجز الأسير الأعرج في زنزانة مليئة بالصراصير تفتقر لأدنى شروط الحياة الآدمية ومجرد من كافة احتياجاته الأساسية، وذلك كإجراء كيدي وانتقامي بعد أن طالب الإدارة بتوفير غطاء إضافي له.ولفت بولس إلى أنّ الأسير الأعرج المضرب منذ (50) يومًا، يواجه ظروفًا صحية صعبة، إلى جانب الأسير هشام أبو هواش المضرب منذ (42) يومًا، والذي يُعاني من تدهور متسارع على وضعه الصحيّ، حيث بدأ يتقيأ بشكل مستمر.ومن المفترض أن تعقد جلسة للأسير الأعرج يوم الأربعاء المقبل للنظر مجددًا في قضية اعتقاله الإداريّ.وذكر نادي الأسير إلى أنّ سبعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال رفضًا لاعتقالهم الإداريّ.