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الإمارات: بن راشد يرفع قيمة القرض السكني إلى مليون درهم

الإمارات: بن راشد يرفع قيمة القرض السكني إلى مليون درهم
حاكم دبي- محمد بن راشد
رام الله - دنيا الوطن
رفع محمد بن راشد، حاكم إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، من قيمة القرض السكني للمواطنين في الإمارة ليصل إلى مليون درهم (273.2 ألف دولار).

وقال بن راشد في تغريدة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "اعتمدنا اليوم رفع قيمة القرض السكني للمواطنين في دبي إلى مليون درهم".

وأضاف أنه وجه بالبدء الفوري لتخصيص 4 آلاف قطعة أرض ومسكنا للمواطنين بقيمة 5.2 مليار درهم (نحو 1.42 مليار دولار)، مشيراً إلى أنه سيتابع سياسة الإسكان بنفسه خلال الفترة المقبلة.

وكان الحد الأعلى للقروض السكنية في دبي والتي أطلقتها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان (حكومية) في أيلول/سبتمبر من العام الماضي 750 ألف درهم (204 ألف دولار)، وذلك لبناء مسكن على قطعة أرض يتم منحها للمستفيد.

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