شؤون فلسطينية

قيادي بـ (حماس): ما يجري بالضفة مؤشر على حقبة جديدة

قيادي بـ (حماس): ما يجري بالضفة مؤشر على حقبة جديدة
جانب من مواجهات بلدة بدو شمال غرب القدس
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس، عبد الرحمن زيدان، أن ما حدث في نابلس وجنين والقدس يعد مؤشرا على حقبة جديدة تشهدها الضفة "يحسب لها العدو ألف حساب، ويعجز عن مواجهتها خوفا من تكريس توحيد ساحة الضفة وغزة في مواجهة الاحتلال".

وقال زيدان في تصريح أبرزه موقع (حرية نيوز):" من الواضح أن أحداث الشهور الماضية وأجواء الانتصار في معركة سيف القدس ونفق الحرية وجولات الارباك الليلي في عدة مواقع قد بثت في نفوس الشباب جرأة وعزما جديدا وروحا وثابة للاشتباك مع جنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه في مواطن قوتهم".

وأشار الى أن المقاومة دأبت على مدار السنوات على كسر سياسة الاحتلال، واستهداف تواجد المستوطنين المواقع التي يتم اقتحامها بالضفة، ودارت فيها اشتباكات خلال سنوات انتفاضة الأقصى على وجه خاص .

وأوضح زيدان أن اقتحام المستوطنين لـ "قبر يوسف" وبعض المواقع والمقامات في كفل حارس وبيت لحم وغيرها بحماية قوات الاحتلال هو نهج دأب الاحتلال على تكريسه من خلال اتفاق أوسلو الذي وصفه بالمشؤوم وبـ "موافقة وتنسيق مع أجهزة السلطة"، وفق تعبيره.

وأوضح زيدان أن المواقع المستهدفة تزداد يوما بعد يوم ضمن سياسة الاحتلال التوسعية لإعطاء شرعية دينية لابتلاع الأرض وتهويد المقدسات واقتلاع أهل البلاد ومحو ارتباطهم بتراثهم.

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