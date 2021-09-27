السيسي يوقف الدعم الحكومي عن المتعدين على الأراضي الزراعية





وتابع: "لما تتكلم إن فرع رشيد بيعدي 30 مليون متر مكعب من المية، بعد ما كانوا 80 مليون، مش هنقبل كحكومة بده، كل التعدي بتاعة المنشآت والحكومة، وزارة الداخلية والقوات المسلحة".





وأكمل قوله: "آخد تمام عشان نشيل، إحنا مش هنتحايل على حد، بعد 6 شهور أخد تمام، كل التعديات تتشال وأخد تمام خلال 6 شهور، زي ما أنا بعمل تطبين للترع وإجراءات فوق الخيال، اللي بيتعمل في مصر فوق الخيال".



وتابع: "مش هقبل بالتعدي، عايز تغتصب أرض الدولة وأسكت، ده كلام مش مقبول دلوقتي، كان زمان مقبول، حد يقولك انت زعلان، لا، أنا خايف عليكم، ليه بنعمل كده في نفسنا".





رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى عن وقف كافة الدعم الحكومي المقددم بأشكاله المختلفة، لمن يخالف أو يتعدى على الأراضي الزراعية أو الترع والمصارف.وقال السيسي في افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر: "إحنا كدولة بنحاول نسابق الزمن لتطوير واستعادة كفاءة منشآتنا بالكامل، زي ما شوفتوا الترع وحالها، كان بيأثر على حال الناس، ومتقدرش تستفيد بالمية، الدولة بتقوم بدور، والمواطن عليه دور"..وأضاف السيسي: "لو انتوا النهاردة كحكومة لو راجعتوا الإجراءات اللي اتعملت في الـ 7 سنين، هتلاقوا إن التخطيط كان لغاية 2052، وقطعنا خطوات كبيرة عشان كنا متأخرين، بعض المواطنين تعدوا على منشآت الحكومة".