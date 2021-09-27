شؤون فلسطينية

بيان طبيب يدعو لتفعيل المقاومة الشعبية واتساع رقعتها لتشمل كافة المناطق الفلسطينية

بيان طبيب يدعو لتفعيل المقاومة الشعبية واتساع رقعتها لتشمل كافة المناطق الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
دعا بيان طبيب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، لتفعيل المقاومة الشعبية واتساع رقعتها لتشمل كافة المناطق الفلسطينية، ردا على جرائم الاحتلال، مؤكدت أن الاحتلال لا يفهم الا بلغة الخسارة وتضرر مصالحه ومصالح قطعان مستوطنيه للكف عن هذه الجرائم التي يندى لها الجبين.

وقال طبيب: إن "ارتقاء خمسة شهداء أمس هو وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الصامت على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا وان هذا الصمت يدفع دولة الاحتلال والابارتهايد إلى الاستمرار في جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني ويشجعها على تنفيذ مزيد من هذه الجرائم وقد آن الأوان لهذا المجتمع الدولي أن يخرج عن صمته المطبق ويطالب بمحاكمة قادة هذا الكيان المجرم الغاصب في محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية وغيرها من المحاكم الدولية".

وأكد أن هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا لن تردعه عن الاستمرار في نضاله ضد هذا الاحتلال المجرم وصولا إلى الحرية والاستقلال وإن هذه الجرائم التي ترتكب عبر قرن من الزمان واعتقال أكثر مليون فلسطيني لم تقف حائلا بين الشعب الفلسطيني واستمرار نضاله ومقاومته الاحتلال ودفاعه عن حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين وإن هذه الجرائم لن تزيده الا إصرارا على نيل حقوقه.

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