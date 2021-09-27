السيسي: التعديات كبيرة على النيل وسنلجأ للجيش إذا تطلب الأمر



وتعتبر محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيًا، سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء، لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان، في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية لمصر.





رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن هناك تعديات كبيرة على نهر النيل والجسور والمنشآت المائية، وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة، مؤكدًا أن ما يحدث لا يليق بدولة بحجم مصر.وأضاف السيسي، خلال افتتاح محطة مياه بحر البقر في سيناء، اليوم الإثنين: "أن الأمر لو تطلب نزول الجيش لاسترداد أصول الدولة سنفعل ذلك"، بحسب صحيفة (الشروق المصرية).وطالب الرئيس المصري وزارة الداخلية بإزالة التعديات على أراضي الدولة خلال ستة أشهر، حتى لو تطلب الأمر تدخل الجيش، مشددًا على أن التعدي على الأراضي الزراعية غير مسموح به مطلقًا.