الصين تعلن استعدادها للعمل مع الحكومة الألمانية الجديدة





رام الله - دنيا الوطنأعلن هوا تشون ينغ، المتحدثة باسم الخارجية الصينية، أن بكين مستعدة للتعاون مع الحكومة الألمانية الجديدة وتأمل في تعزيز العلاقات مع برلين.وقالت هوا تشون ينغ خلال مؤتمر صحفي: " أخذنا بالاعتبار النتائج الأولية للتصويت في انتخابات البوندستاغ، ونحن مستعدون لتعزيز التعاون البراغماتي مع ألمانيا، كما نأمل في أن تستمر العلاقات الصينية الألمانية في التطور على أساس الحوار المتكافئ، وأن تتعزز العلاقات بين الصين وألمانيا".وأوضحت المتحدثة، أن حكومة بلادها تعتقد أن العلاقات مع ألمانيا تتطور في الاتجاه الصحيح، وأن التعاون المنسجم بين البلدين يتوافق مع المصالح المشتركة.الجدير ذكره، إلى حصول الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 25,7% من أصوات الناخبين، تليه كتلة الاتحادين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي بعد حصولها على 24,1%، ويحتل تحالف الخضر المرتبة الثالثة (14,8%)، وحزب الديمقراطيين الأحرار المرتبة الرابعة (11,5%)، و(البديل من أجل ألمانيا) المرتبة الخامسة.