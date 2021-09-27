رئيس كوريا الجنوبية: ألم يحن الوقت لحظر تناول لحوم الكلاب؟

رام الله - دنيا الوطنأكد مون جيه الرئيس الكوري الجنوبي، يوم الاثنين، على ضرورة تفكير الحكومة في فرض حظر رسمي على استهلاك لحوم الكلاب في البلاد.بدورها، قالت بارك كيونغ مي، المتحدثة باسم المكتب الرئاسي: "إن الرئيس مون قال لرئيس الوزراء كيم بو غيوم خلال اجتماعهما الأسبوعي ألم يحن الوقت للتفكير بحكمة في حظر تناول لحوم الكلاب".وبيّنت المتحدثة الرئاسية أن الرئيس أدلى بهذا أثناء إطلاعه على خطة الحكومة لتحسين نظام رعاية الحيوانات الأليفة المهجورة، إلا أنها لم تقدم مزيداً من التفاصيل في بيانها الصحفي حول تصريحات مون.