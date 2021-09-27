دولي

أسبانيا: إغلاق الشاطئ الشرقي لجزيرة لابالما بفعل الحمم البركانية

أسبانيا: إغلاق الشاطئ الشرقي لجزيرة لابالما بفعل الحمم البركانية
بركان بالاما
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطات الطوارئ عدة تعليمات لسكان منطقة الشاطئ الشرقي لجزيرة لابالما الإسبانية، في ساعة مبكرة من اليوم، اتباع إرشادات السلطات والبقاء في منازلهم مع إغلاق الأبواب والنوافذ.

وحذرت أجهزة الطوارئ في جزر الكناري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) من وصول الحمم المحيط الأطلسي خلال ساعات، مما سيتسبب بانفجارات وتصاعد سحب غازات سامة فوق الجزيرة.

وصدرت أوامر بالعزل لسكان المناطق الساحلية سان بوروندون ومارينا ألتا وباها ولا كونديسا، مع اقتراب الحمم البركانية التي ينفثها بركان كومبري فييخا من البحر.

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