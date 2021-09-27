المرشح الألماني شولتز: على المحافظين الانضمام لصفوف المعارضة

رام الله - دنيا الوطنأكد أولاف شولتز المرشح الاشتراكي والديموقراطي على أن المحافظين الألمان يجب أن ينضموا إلى صفوف المعارضة بعد حلولهم في المرتبة الثانية.وقال المرشح الاشتراكي والديموقراطي في مقر حزبه: "إن الحزب المسيحي الديموقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي فرع (البافاري)، لم يخسراً أصواتاً فحسب بل تلقيا رسالة من المواطنين مفادها أنه لا ينبغي أن يكونا في الحكومة بل في المعارضة".وتأتي تصريحاته في وقت يشدد المحافظون على حقّهم في تشكيل ائتلاف حكومي أيضاً.حقق حزب شولتز فوزاً بتقدم طفيف يوم أمس الأحد في الانتخابات التشريعية في ألمانيا.