محامي نزار بنات يتحدث عن تفاصيل جلسة اليوم

رام الله - دنيا الوطنأكد غاندي الربعي، محامي عائلة الناشط السياسي الراحل نزار بنات، أن جلسة اليوم التي عقدت لمحاكمة قتلة الناشط نزار بنات، كانت في غاية الأهمية.وأضاف الربعي، في تصريحات صحفية، عقب انتهاء الجلسة: "تم تلاوة التهمة وتلاوة الوقائع وما جرى مع الضحية نزار بنات، اليوم النيابة العسكرية أثبتت انه تم الاعتداء عليه وهو نائم بالعتلة، أي أن روايتنا كانت صحيحة".وذكر: "نزار بنات لم يكن يعلم ماذا يحدث وتم ضربه ولم يقاوم أحد وعندما طلب عناصر المجموعة من قائدهم التوقف عن الضرب قال لهم استمروا، أي ان هناك قصدا باستمرار ضرب الضحية حتى الموت".وأوضح الربعي أن الأخطر من ذلك هو انه قد تم الطلب من المجموعة نقل نزار بنات الى المستشفى ولكنهم لم يقوموا بذلك بمعنى ان هناك إصرارا على وفاته.وتابع: "لقد وصل الضحية نزار بنات المستشفى وهو ميت دون ان يتخذوا الإجراءات بنقل من يحتاج العلاج الى المستشفى وهذا ما تم تثبيته اليوم".وأشار المحامي الربعي إلى أنهم حاليا في مرحلة تقديم البينات من قبل النيابة التي طلبت التأجيل لتقديم باقي البينات، وما حدث اليوم هو تلاوة التهمة والوقائع وإبراز الملف التحقيقي مع المتهمين، مشيرا الى أن المحكمة قررت السير باجراءات المحاكمة علنيا.