وقفة احتجاجية لنقابة عاملي بلدية البيرة أمام وزارة الحكم المحلي



والتقى العاملون بوكيل وزارة الحكم المحلي د. توفيق البديري الذي وعد ببذل الجهود لإنهاء الخلاف بشكل منصف للجميع.



من جانبه أكد عثمان غوانمة رئيس نقابة العاملين على عدالة المطالب العمالية وشكر كل الجهود التي تبذل من اجل إنهاء هذا الخلاف.









كما شكر محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام على موافقتها على تنظيم هذه الوقفة.

رام الله - دنيا الوطننظمت نقابة عاملين بلدية البيرة اليوم وقفة احتجاجية امام وزارة الحكم المحلي في البيرة، وذلك لمطالبة الوزارة بالتدخل لإنصاف العاملين في بلدية البيرة حيث تخوض نقابة العاملين اضرابا مفتوحاً عن العمل منذ 18 يوما، لمطالبة لجنة تسيير الاعمال في البلدية بالعدول عن قرارها بعمل خصومات من رواتب الموظفين دون الاستناد على أي مادة قانونية، وللمطالبة بحقوق عمالية عادلة ومشروعة.