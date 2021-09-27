بلدية غزة تشرع بتطوير الشارع المحاذي للمستشفى الأردني

رام الله - دنيا الوطنشرعت بلدية غزة بتطوير الشارع المحاذي للمستشفى الأردني شرق شارع الأقصى المعروف بـ"الصناعة"، ضمن جهود البلدية لتطوير شوارع المدينة وتسهيل حركة مرور السيارات والأفراد، وتطوير وتحسين واقع البنية التحتية.وأفاد مدير دائرة الإشراف في البلدية م. خليل الشقرا، بأن المشروع يشمل تطوير الشارع المحاذي من الجهة الجنوبية للمستشفى بطول 1300 متر وصيانة حجر الجبهة، وتبليط الشارع ببلاط من نوع (انترلوك).وبين الشقرا أن تكلفة هذا المشروع الذي يخدم ما يزيد عن 50 ألف نسمة، تقدر بـ 40 ألف دولار أمريكي، وبتمويل ذاتي من بلدية غزة.وأوضح أن المشروع يهدف لتسهيل حركة سيارات الإسعاف وعمل الطواقم الطبية، وتحسين حركة مرور السيارات في الشارع، وتخفيف الازدحام عن شوارع رئيسية أخرى، إلى جانب معالجة مشكلة الصرف الصحي في المنطقة.يذكر أن بلدية غزة قد نفذت منذ بداية العام الحالي أعمال صيانة وتطوير لعدة شوارع في المدينة منها؛ شارع أبراج السعادة وشوارع متفرقة في منطقة حي الزيتون، وشارع أبو ظبي، وغيرها.