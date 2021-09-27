شاهد: الشرطة تكثف انتشارها بمحيط برج الجوهرة لتنظيم حركة المرور بعد قرار إزالته

















رام الله - دنيا الوطنكثّفت شرطة المرور والنجدة بمحافظة غزة من عملها وانتشارها في محيط برج الجوهرة وسط مدينة غزة لتسهيل العملية المرورية على المفترقات المحيطة بمكان إزالة البرج.وذكرت شرطة المرور والنجدة أنه تم إغلاق الطرق القريبة والمؤدية إلى البرج حفاظاً على سلامة المارة والمركبات، مشيرة إلى أنها أمّنت طرقاً بديلة للمركبات والمواطنين طيلة فترة عملية الإزالة .ودعت شرطة المرور والنجدة السائقين إلى الالتزام بتعليمات المرور وسلوك طرق بديلة بعيدة عن المنطقة التي تتم فيها أعمال الإزالة.