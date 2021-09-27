شؤون فلسطينية

شاهد: الشرطة تكثف انتشارها بمحيط برج الجوهرة لتنظيم حركة المرور بعد قرار إزالته

شاهد: الشرطة تكثف انتشارها بمحيط برج الجوهرة لتنظيم حركة المرور بعد قرار إزالته
رام الله - دنيا الوطن
كثّفت شرطة المرور والنجدة بمحافظة غزة من عملها وانتشارها في محيط برج الجوهرة وسط مدينة غزة لتسهيل العملية المرورية على المفترقات المحيطة بمكان إزالة البرج.

وذكرت شرطة المرور والنجدة أنه تم إغلاق الطرق القريبة والمؤدية إلى البرج حفاظاً على سلامة المارة والمركبات، مشيرة إلى أنها أمّنت طرقاً بديلة للمركبات والمواطنين طيلة فترة عملية الإزالة .

ودعت شرطة المرور والنجدة السائقين إلى الالتزام بتعليمات المرور وسلوك طرق بديلة بعيدة عن المنطقة التي تتم فيها أعمال الإزالة.








أخبار ذات صلة

الخارجية الفلسطينية: نحذر من مخاطر إضاعة فرصة السلام الأخيرة التي وفرها الرئيس عباس

الخارجية الفلسطينية: نحذر من مخاطر إضاعة فرصة السلام الأخيرة التي وفرها الرئيس عباس

&#34;الخارجية&#34; تحذر من مخاطر إضاعة فرصة السلام الأخيرة التي وفرها الرئيس على الأمن والسلم

"الخارجية" تحذر من مخاطر إضاعة فرصة السلام الأخيرة التي وفرها الرئيس على الأمن والسلم

الصحة بغزة: نتوقع الدخول بموجة رابعة لوباء (كورونا) في نوفمبر

الصحة بغزة: نتوقع الدخول بموجة رابعة لوباء (كورونا) في نوفمبر

&#34;اللجنة الوطنية&#34; ونقابة الصحفيين توقعان اتفاقية لدعم مشروع شبكة ضباط السلامة

"اللجنة الوطنية" ونقابة الصحفيين توقعان اتفاقية لدعم مشروع شبكة ضباط السلامة

محامي نزار بنات يتحدث عن تفاصيل جلسة اليوم

محامي نزار بنات يتحدث عن تفاصيل جلسة اليوم

وقفة احتجاجية لنقابة عاملي بلدية البيرة أمام وزارة الحكم المحلي

وقفة احتجاجية لنقابة عاملي بلدية البيرة أمام وزارة الحكم المحلي

بلدية غزة تشرع بتطوير الشارع المحاذي للمستشفى الأردني

بلدية غزة تشرع بتطوير الشارع المحاذي للمستشفى الأردني

نادي الأسير: ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام إلى سبعة

نادي الأسير: ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام إلى سبعة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34; تحذر من مخاطر إضاعة فرصة السلام الأخيرة التي وفرها الرئيس على الأمن والسلم

"الخارجية" تحذر من مخاطر إضاعة فرصة السلام الأخيرة التي وفرها الرئيس على الأمن والسلم

&#34;اللجنة الوطنية&#34; ونقابة الصحفيين توقعان اتفاقية لدعم مشروع شبكة ضباط السلامة

"اللجنة الوطنية" ونقابة الصحفيين توقعان اتفاقية لدعم مشروع شبكة ضباط السلامة

وقفة احتجاجية لنقابة عاملي بلدية البيرة أمام وزارة الحكم المحلي

وقفة احتجاجية لنقابة عاملي بلدية البيرة أمام وزارة الحكم المحلي

بلدية غزة تشرع بتطوير الشارع المحاذي للمستشفى الأردني

بلدية غزة تشرع بتطوير الشارع المحاذي للمستشفى الأردني

شاهد: الشرطة تكثف انتشارها بمحيط برج الجوهرة لتنظيم حركة المرور بعد قرار إزالته

شاهد: الشرطة تكثف انتشارها بمحيط برج الجوهرة لتنظيم حركة المرور بعد قرار إزالته

ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام إلى سبعة

ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام إلى سبعة

مستوطنون يجبرون رعاة أغنام على ترك أراضيهم جنوب الخليل

مستوطنون يجبرون رعاة أغنام على ترك أراضيهم جنوب الخليل

بحضور الوفد الفني المصري.. &#34;المجلس الأعلى&#34; ينظم مباراة بين رابطتي الأهلي والزمالك

بحضور الوفد الفني المصري.. "المجلس الأعلى" ينظم مباراة بين رابطتي الأهلي والزمالك

منوعات

شاهد: لقطات تشويقية لتيم حسن يواجه &#34;داعش&#34; في &#34;الهيبة جبل&#34;

شاهد: لقطات تشويقية لتيم حسن يواجه "داعش" في "الهيبة جبل"

شاهد: محمد هنيدي يستغيث بأمير كرارة.. ما القصة؟

شاهد: محمد هنيدي يستغيث بأمير كرارة.. ما القصة؟

شاهد: والد حلا شيحا يثير الجدل &#34;ابنتي ليست محجبة&#34;

شاهد: والد حلا شيحا يثير الجدل "ابنتي ليست محجبة"

شاهد: منة فضالي تنجو وعائلتها من الموت المحقق

شاهد: منة فضالي تنجو وعائلتها من الموت المحقق

شاهد: سعاد سليمان تعتزل الفن &#34;مو فاضية حق التمثيل&#34;

شاهد: سعاد سليمان تعتزل الفن "مو فاضية حق التمثيل"

شاهد: مودل شهيرة تتهم زوج مودل روز بمحاولة النصب عليها

شاهد: مودل شهيرة تتهم زوج مودل روز بمحاولة النصب عليها

شاهد: أصالة نصري تثير الجدل بغزلها لزوجها أمام العلن

شاهد: أصالة نصري تثير الجدل بغزلها لزوجها أمام العلن

شاهد: مطرب خليجي شهير يثير الجدل ببكائه على المسرح

شاهد: مطرب خليجي شهير يثير الجدل ببكائه على المسرح

ماذا علَّق أحمد العوضي بعد شفاء ياسمين عبدالعزيز وخروجها من المشفى؟

ماذا علَّق أحمد العوضي بعد شفاء ياسمين عبدالعزيز وخروجها من المشفى؟

جومانا مراد تصدم جمهورها بعمل فني غريب للغاية

جومانا مراد تصدم جمهورها بعمل فني غريب للغاية

عربي

زلزال بقوة 5,3 درجة يضرب منطقة قريبة من مرسى مطروح المصرية

زلزال بقوة 5,3 درجة يضرب منطقة قريبة من مرسى مطروح المصرية

الأردن تقرر إعادة فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا

الأردن تقرر إعادة فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا

تجمع المهنيين السودانيين: يدعو إلى إنهاء الشراكة مع الجيش

تجمع المهنيين السودانيين: يدعو إلى إنهاء الشراكة مع الجيش

مصر: افتتاح أضخم محطة معالجة مياه على مستوى العالم

مصر: افتتاح أضخم محطة معالجة مياه على مستوى العالم