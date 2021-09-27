اشتية: الحكومة ستدرس تأجيل إجراء الانتخابات المحلية بالقطاع للمرحلة الثانية لإبقاء باب الحوار مفتوحاً

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قالت إن الحركة جاهزة لانتخابات شاملة متزامنة أو وفق جدول زمني محدد متفق عليه وطنيا تشمل انتخابات المجلس الوطني، والتشريعي، والرئاسة، والمجالس المحلية والنقابية والاتحادات الطلابية.



