اشتية: الحكومة ستدرس تأجيل إجراء الانتخابات المحلية بالقطاع للمرحلة الثانية لإبقاء باب الحوار مفتوحاً
قال رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، إنه على ضوء رفض حركة حماس إجراء الانتخابات في قطاع غزة، فإن الحكومة ستدرس تأجيل إجرائها في قطاع غزة، إلى المرحلة الثانية، لإبقاء باب الحوار مفتوحاً.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قالت إن الحركة جاهزة لانتخابات شاملة متزامنة أو وفق جدول زمني محدد متفق عليه وطنيا تشمل انتخابات المجلس الوطني، والتشريعي، والرئاسة، والمجالس المحلية والنقابية والاتحادات الطلابية.
ودعت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في مؤتمر صحفي عقدته في مدينة غزة، الفصائل والمكونات الوطنية المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني، والتجمعات الشعبية إلى الضغط من أجل انتزاع هذا الحق، و"عدم السماح لأحد بالتلاعب فيه وتجزئته".
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