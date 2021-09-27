دولي

نيجيريا: الإفراج عن 10 طلاب مختطفين مقابل دفع فدية

نيجيريا: الإفراج عن 10 طلاب مختطفين مقابل دفع فدية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جوزيف حياب رئيس جمعية أهالي الطلاب المخطوفين، أمس الأحد، عن إفراج رجال مسلحون عن عشرة رهائن إضافيين من أصل (121) طالباً، خطفوا في 5 تموز/ يوليو الماضي من مدرسة في شمال غرب نيجيريا.

وقال جوزيف حياب، رئيس جمعية أهالي الطلاب: "إن الخاطفين أطلقوا سراح عشرة طلاب إضافيين بعد أن تلقوا فديتهم، كما كان عليه الحال بالنسبة إلى الطلاب الذين أطلقوا سراحهم في وقتٍ سابق".

وأضاف "لا يزال هناك (11) طالبًا في الأسر، ونأمل في إطلاق سراحهم جميعاً في المرّة المقبلة عندما نتوصل إلى اتفاق مع قطاع الطرق".

وأعلنت الشرطة الخميس الماضي أنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص يُشتبه في قيامهم باختطاف جميع هؤلاء الطلاب منذ قرابة ثلاثة أشهر.

وتسجل مناطق شمال غرب نيجيريا عمليات نهب وخطف جماعي تنفذها عصابات مسلحة وتستهدف تلامذة وطلابا لقاء فدية.

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