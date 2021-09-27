الأردن تقرر إعادة فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا

رام الله - دنيا الوطنقررت الحكومة الهاشمية الأردنية، اليوم الاثنين، بإعادة فتح معبر (جابر الحدودي) مع سوريا، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.جاء ذلك وفق ما أعلنه مازن الفراية، وزير الداخلية الأردني، في بيان صحفي أصدرته الوزارة: " بأنه سيتم إعادة فتح الحدود الأردنية السورية (معبر جابر الحدودي)، اعتبارا من صباح الأربعاء، وفق مصفوفة الإجراءات الفنية واللوجستية ‏الخاصة بإعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين".وأوضحت الداخلية الأردنية أن هذا القرار يأتي بهدف تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين ‏مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة.وأشارت إلى أن القرار جاء بتوجيهات من بشر الخصاونة، رئيس الوزراء، خلال تفقده للمعبر في الثامن من شهر سبتمبر/أيلول الجاري.وفي 29 يوليو/تموز الماضي، أعلنت الحكومة الأردنية إعادة تشغيل المعبر بشكل عادي وذلك بعد نحو عام على عمله بشكل محدود على خلفية إجراءات للحد من تفشي (كورونا).الجدير ذكره، أن تم إغلاق المعبر لأكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث تم إغلاقه في أبريل/نيسان 2015، ليعاد فتحه في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2018.