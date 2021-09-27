مستوطنون يجبرون رعاة أغنام على ترك أراضيهم جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطنأجبر مستوطنون، اليوم الإثنين، رعاة الأغنام على ترك أراضيهم قرب قرية لصيفر في مسافر يطا جنوب الخليل.وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن مستوطني "يعقوب طاليا" المقامة على أراضي المواطنين بمسافر يطا، هاجموا رعاة الماشية في القرية المذكورة، وشتموهم بألفاظ نابية، ومنعوهم من رعي مواشيهم في أراضيهم، وأجبروهم على مغادرتها.يذكر أن قوات الاحتلال عزلت قرية لصيفر التي تقطنها عائلة أبو قبيطة، خلف مقطع من جدار الضم والتوسع العنصري، واستولت على أراضي المواطنين، وارغمتهم على التنقل ما بين قريتهم والبلدات المجاورة عبر حاجز اقيم على مقطع الجدار.