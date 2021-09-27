كوريا الجنوبية ترد على شقيقة كيم حول إعلان إنهاء الحرب الكورية

وأكدت وزارة الوحدة في الجنوب على الحاجة أولا إلى استعادة خطوط الاتصال بين الكوريتين بسرعة، لأنه من أجل إجراء تلك المناقشات فمن المهم إجراء الاتصال السلس والمستقر بين الكوريتين، وفق (سبوتنك).



وأضافت: "أنها تتطلع إلى عقد محادثات بين الكوريتين مع استعادة خطوط الاتصال في أقرب وقت ممكن، من أجل مناقشة القضايا العالقة وحلولها، وسط الوضع المستقر في شبه الجزيرة الكورية".



ولم يصدر المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية رداً رسمياً على تصريحات كيم بعد.



وتدهورت العلاقات بين الكوريتين الشمالية والجنوبية بشكل كبير منذ أن فجرت كوريا الشمالية مكتب الاتصال، وقطعت جميع خطوط الاتصال عبر الحدود في شهر حزيران/ يونيو من العام الماضي 2020.



وأعلنت كيم يو جونغ شقيقة رئيس كوريا الشمالية أن كوريا الشمالية يمكن أن تعلن عن إنهاء الحرب الكورية رسمياً، كما اقترحت كوريا الجنوبية ومناقشة عقد قمة بين الكوريتين، إذا تعاملت كوريا الجنوبية مع كوريا الشمالية بالإنصاف والاحترام المتبادل.



وتدهورت العلاقات بين الكوريتين الشمالية والجنوبية بشكل كبير منذ أن فجرت كوريا الشمالية مكتب الاتصال، وقطعت جميع خطوط الاتصال عبر الحدود في شهر حزيران/ يونيو من العام الماضي 2020.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الوحدة في الجنوب، بأن احتمال قيام كوريا الشمالية بتناول مختلف القضايا لتحسين العلاقات بين الكوريتين واحدة تلو الأخرى من خلال المناقشات البناءة هو أمر ذو مغزى.