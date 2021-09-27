بحضور الوفد الفني المصري.. "المجلس الأعلى" ينظم مباراة بين رابطتي الأهلي والزمالك

رام الله - دنيا الوطنينظم المجلس الأعلى للشباب والرياضة مبادرة "لا للتعصب" بحضور الوفد الفني المصري المشرف على ملف الإعمار في محافظات غزة، للتأكيد على الروح الرياضية والمحبة بين الرياضيين ومشجعي الأندية بالتعاون مع رابطتي محبي ومشجعي ناديي الأهلي والزمالك في فلسطين، وذلك اليوم الاثنين في استاد فلسطين الرياضي الساعة السابعة والنصف مساء.ومن المقرر أن يتخلل الفعالية عدة فقرات ومباراة كرة قدم بين نجوم الدوري الغزي ومباراة أخرى بين قدامى اللاعبين.وأوضح عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن مبادرة لا للتعصب تحمل رسالة عظيمة تجمع بين جماهير الزمالك والأهلي في حب مصر، وتؤكد على الرسالة السامية التي تقدمها كرة القدم من خلال التنافس الشريف القائم على الاحترام المتبادل.