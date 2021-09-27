الصين: تطعيم أكثر من ملياري شخص باللقاحات ضد (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الصينية أنها استخدمت ملياري و200 مليون و202 ألف عبوة لقاح مضاد لفيروس (كورونا) في تطعيم سكانها.وقالت وزارة الصحة في بيان بهذا الشأن: " إن لغاية 26 أيلول/سبتمبر، أبلغت 31 منطقة في الصين عن استخدام ملياري و200 مليون و202 ألف لقاح ضد (كوفيد –19)".وبلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في الصين بجرعة واحدة على الأقل ضد (كورونا) حتى 18 أيلول/سبتمبر بلغ 1.1 مليار، منهم 1.02 مليار شخص تم تطعيمهم بالكامل.فيما صرح تشونغ نانشان، الخبير الصيني الرائد في أمراض الجهاز التنفسي، في وقت سابق، أن الصين تخطط لتطعيم 80٪ من السكان ضد الفيروس التاجي بحلول نهاية العام، وحسب أحدث تعداد، يعيش في البر الصيني الرئيس أكثر من 1.4 مليار شخص، وتجري حملة التطعيم في الصين مجانا وعلى أساس طوعي.